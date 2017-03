Cafetaria zwembad en sportcentrum Sorghvliedt opnieuw open

Hoboken - Op vrijdag 17 maart opende de cafetaria van sportcentrum Sorghvliedt in Hoboken opnieuw de deuren. Bezoekers kunnen er na hun zwembeurt of sportactiviteit terug terecht voor een hapje en drankje.

Sinds begin december 2016 was de cafetaria van sportcentrum Sorghvliedt gesloten wegens het faillissement van de uitbater maar op vrijdag 17 maart heropende een nieuwe uitbater de heringerichte cafetaria. Zo kunnen zwemmers, andere sporters, toeschouwers en bezoekers er opnieuw terecht voor een hapje en een drankje.



Sportcentrum Sorghvliedt in Hoboken is met een recreatiezwembad en een grote sporthal één van de grotere stedelijke sportaccommodaties in Antwerpen. Het in 2010 gerenoveerde zwembad dat bestaat uit een 25-meterbad, een instructiebad met massagejets, een peuter- en kleuterbad met fonteinen en een aantal whirlpools en een grote glijbaan, is een van de drukst bezochte zwembaden van de stad.

De sporthal wordt niet alleen gebruikt voor breedtesport, maar is ook de thuishaven voor een aantal topsportclubs: zowel GS Hoboken (1ste nationale zaalvoetbal) als KV Sasja en DHW Antwerpen (beide handbalclubs in 1ste nationale) spelen er hun thuiswedstrijden.



Praktisch

· Cafetaria sportcentrum Sorghvliedt – Krijgsbaan 20, 2660 Hoboken

· Opnieuw open vanaf vrijdag 17 maart vanaf 19 uur

· maandag – donderdag 9 tot 23.30 uur

· vrijdag – zaterdag 9 tot sluit

· zondag 9 tot 20 uur