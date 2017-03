Steun team Nello en Patrasche

Hoboken - Het laatste weekend van juni organiseert Natuurpunt de tweede Expeditie Natuurpunt. 60 teams gaan wandelen, fietsen of kajakken ten voordele van een natuurgebied en hopen daarbij sponsorgeld te verzamelen.

Ook de mensen van Natuurpunt Hobokense Polder vormden een team voor deze uitdaging. 'We vonden Koen, Marnix, Raf en Wim bereid om een team te vormen', vertelt teamcoach Luk. 'Het team Nello en Patrasche gaat in twee dagen wandelen van Tienen naar Mechelen. Zo hopen we een tractor voor onze vrijwilligers van de Hobokense Polder bijeen te schrapen.'

Alle info vind je op de teampagina. 'We kunnen alle hulp gebruiken', zegt Luk. 'We hopen dan ook dat veel mensen hun weg vinden naar onze teampagina. Daar vinden ze niet alleen alle informatie over ons team en de opdracht. Ze kunnen ons ook aanmoedigen en steunen met een gulle gift. Klein of groot: alles is welkom!'