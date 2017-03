Natuurpunt zet zo'n 1.500 padden over

Hoboken - De vrijwilligers van Natuurpunt zijn ondertussen al even bezig met hun jaarlijkse paddenoverzetacties. Al is het werk nog niet gedaan. Maar er is wel al een tussentijdse balans.

'Halverwege februari plaatsten we paddenschermen om deze beestjes te beschermen voor het verkeer', legt Danny Jonckheere van Natuurpunt Hobokense Polder uit. 'De afgelopen weken zetten verschillende vrijwilligers zich in om de beestjes over te zetten. En met succes!'

Natuurpunt organiseert de overzetacties op twee locaties in Hoboken: in fort 8 en in de Hobokense Polder. 'Tot nu toe hebben we al 1.240 beestjes levend overgezet in Fort 8', vertelt Danny. 'Het gaat dan niet alleen om padden, maar ook kikkers en salamanders. We vonden er jammer genoeg ook 15 dode beestjes.' De resultaten voor de Hobokense polder zien er een stuk anders uit. 'Daar hebben we 181 dieren overgezet maar vonden we 50 dode dieren.'

Helpende handen zijn nog steeds welkom. De emmers moeten dan ook dagelijks geïnspecteerd worden. Wilt u graag helpen? Geef een seintje aan Danny Jonckheere, tel. 0478 33 24 27.