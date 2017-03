Voordracht: 'De Ronde Leeft'

Hoboken - De Ronde van Vlaanderen start voor het eerst in Antwerpen! Dat zet Geert Vandenbon in de verf met een voorstelling over 100 jaar Ronde van Vlaanderen.

Geert Vandenbon weet alles over de Ronde van Vlaanderen en wil dat graag met u delen. Hij gaat in vogelvlucht door de geschiedenis van de Ronde, gebruikt de chronologie en hangt daar allerhande verhaaltjes, anekdotes, evoluties en gebeurtenissen aan vast.

Dat zijn koersfeiten of evengoed organisatorische wetenswaardigheden. Hij vertelt over kampioenen, memorabele edities vroeger en nu, de evolutie in het parcours, de stichters, de krant achter de organisatie, beleving en identiteit, scharnierjaren, hellingen en kasseien, veranderingen van start- en aankomstlocaties enz.

Het is een geanimeerd verhaal en gaat heel snel vooruit. Het is leerrijk, je zal als sportliefhebber de ogen openen voor het ware verhaal van de Ronde, maar het is ook een luchtig en spits verhaal, met een dikke snuif humor, hilarische verhaaltjes en af en toe ook interactie met het publiek. En hier en daar een geheimpje…

Praktisch

'De Ronde Leeft', vrijdag 31 maart om 20 uur, Gravenhof, Louisalei 7, gratis.