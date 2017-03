Zwerfvuilopruimactie in de Hollebeekvallei

Hoboken - Als het lente wordt, kriebelt het om thuis alles op te ruimen. Dat gevoel hebben de meeste mensen, en ook in de tuin is er dan heel wat werk. Ook in de Hollebeekvallei, die de 'tuin' is van heel wat buurtbewoners, ligt er zwerfvuil en sluikstort.

Daarom organiseren Natuurpunt Hobokense Polder en het actiecomité Hollebeek op zaterdag 25 maart 2017 van 14 tot 17 uur een zwerfvuilopruimactie. 'Iedereen die mee wil helpen, is vanaf 14 uur welkom aan het bruggetje van het Hollebeekpark', vertelt Dirk Vandorpe, conservator van de Hollebeekvallei voor Natuurpunt. 'Om 16.30 uur wordt iedereen daar terug verwacht. Daar kan bij een drankje en hapje nog wat worden nagepraat.'

'Wij voorzien materiaal om het vuil te verzamelen zoals handschoenen, vuilzakken, afvalgrijpers, emmers, kruiwagen', vertelt Dirk. 'Deelnemers nemen zelf best wandelschoenen of beter nog laarzen mee. Om enig idee te hebben met hoeveel we zullen zijn, zou het goed zijn om uw deelname te melden via een mailtje.'

Praktisch

Zwerfvuilopruimactie, zaterdag 25 maart van 14 tot 17 uur, bruggetje van het Hollebeekpark, Gilles Verdonckstraat. Meer info en deelnemen via: dirk.vandorpe@telenet.be.