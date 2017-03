Bezoek Katrinahome en ZNA Hoge Beuken tijdens De Dag van de Zorg

Hoboken - Zondag 19 maart nemen 170 voorzieningen deel aan De Dag van de Zorg, de opendeurdag voor zorg, welzijn en de witte economie. In Hoboken zijn er alvast twee deelnemers: Katrinahome vzw - De HoBo en ZNA Hoge Beuken. Zij zetten hun deuren die dag open en beantwoorden graag uw vragen.

Katrinahome staat voor een warme en deskundige ondersteuning van mensen met een verstandelijke beperking. De vzw werd opgericht door een groep bezorgde ouders van kinderen met een verstandelijke beperking. Zij realiseerden zich dat er in Antwerpen een gebrek was aan opvang van volwassenen met een verstandelijke beperking en hebben Katrinahome opgericht. Nu - 45 jaar - later bieden ze ondersteuning aan een 80-tal volwassenen op drie locaties in Hoboken, Mortsel en Vremde.

Tijdens De Dag van de Zorg stellen ze één van hun woningen van De HoBo open. De bewoners ontvangen je graag en kunnen je meer vertellen over hoe ze wonen en welke ondersteuning ze precies krijgen. Samen met begeleiders zorgen ze er voor dat tijdens de Dag van de Zorg binnenshuis getoond wordt! Je komt er alles te weten over hoe wonen in Hoboken is.



Tijdens de Dag van de Zorg kan je in ZNA Hoge Beuken rondleidingen volgen over het zorgaanbod van het ziekenhuis, met een focus op twee thema's: 'revalideren voor jong en oud' en 'pijn, samen maken we er een punt van'. ZNA Hoge Beuken organiseert doorlopend rondleidingen in de revalidatiekliniek en in het Pijncentrum. De eerste rondleiding start om 10.00 u. De laatste start om 16 uur (revalidatiekliniek) en om 16.15 uur (pijbcentrum).

Praktisch

De Dag van de Zorg, zondag 19 maart, verschillende locaties in Hoboken. Meer info en het volledige programma: http://www.dagvandezorg.be/deelnemers/