Natuurpunt plaatst paddenschermen

Hoboken - Naar goede gewoonte verzamelden de vrijwilligers van Natuurpunt Hobokense Polder halverwege februari in Fort 8. Daar plaatsten ze paddenschermen om deze beestjes te beschermen tegen het verkeer.

'We zijn momenteel aan het onderzoeken of we twee tunnels kunnen graven', legt voorzitter Danny Jonckheere uit. 'Maar zover is het nog niet. Daarom plaatsen we ook nu weer paddenschermen. En nadat de schermen geplaatst zijn, gaan we verder met onze paddenoverzetacties. Daarvoor kunnen we trouwens nog helpende handen gebruiken.'

Natuurpunt Hobokense Polder organiseert al sinds 1985 paddenoverzetacties om deze amfibieën een veilige oversteek te garanderen. 'De maanden februari en maart zijn de maanden waarin de padden, kikkers en salamanders hun voortplantingspoelen opzoeken en om daar een partner te vinden', gaat de voorzitter verder. 'De dieren worden actief in hun wandeltocht rond 19 uur en dit tot ongeveer 22 uur. Bij regenachtig weer kan dit soms wel wat uitlopen.'

De volgende weken moeten de emmers daar dagelijks geïnspecteerd worden. Wilt u graag helpen? Geef een seintje aan Danny Jonckheere, tel. 0478 33 24 27.