IN BEELD. Woonzorgcentrum Groen Zuid zet zijn deuren open

Wie benieuwd is naar het nieuwe dienstencentrum in Hoboken, moest op zondagmiddag zeker eens binnen springen. Tijdens de opendeurdag konden bezoekers niet alleen genieten van een lekkere maaltijd. Er waren verschillende rondleidingen om een kijkje te nemen in de serviceflats. Om 14 uur nodigde dj Danny Van Tichelen iedereen uit op de dansvloer voor een swingende dansnamiddag. Voor de sportievelingen was er de inhuldiging van de petanquebaan.