Gezocht: uitbater pop-up zomerbar aan Oranjerie

Hoboken - Het district Hoboken zoekt gemotiveerde kandidaten om een zomerbar met groot terras uit te baten in het paviljoen van de Oranjerie in park Sorghvliedt (Marneflaan).

De Oranjerie in park Sorghvliedt is een monumentaal pand dat enkele jaren geleden grondig gerenoveerd werd. Dankzij het lichte interieur en een terraszone met mooi uitzicht op het park en het kasteel, is het een ideale locatie voor een pop-up zomerbar. Bovendien kunnen er kleine evenementen plaatsvinden zoals lezingen, tentoonstellingen, privé-recepties of doopfeesten.

Het district zoekt een gemotiveerde concessiehouder om een horecazaak in het paviljoen te exploiteren. De exploitatieperiode loopt van 1 mei tot en met 30 september 2017 en kan verlengd worden in 2018.



Kandidaat-concessiehouders kunnen voor meer informatie terecht op www.ondernemeninantwerpen.be. Op de website staan ook de inschrijvingsdocumenten die tegen woensdag 22 maart 2017 opgestuurd moeten worden naar Bieding.OranjerieHoboken@stad.antwerpen.be.