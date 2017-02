Victor Campenaerts wint trofee Sportprestatie 2016

Hoboken - Woensdagavond vierden het district en de districtssportraad Hoboken hun sportlaureaten. Elke laureaat ontving een trofee, Victor Campenaerts werd uitgeroepen tot de winnaar van de trofee Sportprestatie 2016.

2016 was niet alleen een topjaar voor de sport dankzij de Olympische Spelen in Rio. Ook in Hoboken werden er records gebroken: maar liefst 55 laureaten kwamen in aanmerking voor een trofee en tegelijkertijd werden er negen trofeeën voor sportverdienste uitgereikt.

Eén van de hoofdprijzen, de trofee voor sportprestatie 2016, ging naar Victor Campenaerts. Omdat deze profwielrenner momenteel deelneemt aan de Ruta del Sol, nam zijn vader Gino de prijs in ontvangst. Sanne Lumbeeck won de trofee voor individueel talent 2016. Deze 9-jarige bmx-ster haalde de halve finale van het Europees Kampioenschap in Verona en schitterde in de Europa League.

Ultraloper Walter Packolet ging naar huis met de trofee Master 2016. Hij liep vorig jaar onder andere de Marathon des Sables en de ultraloop van Oman. De trofee voor Team 2016 ging naar Sasja HC eerste ploeg. Deze handbalheren schitterden vorig jaar vooral op Europees niveau, waar ze de kwartfinale van de Europabeker speelden. DHW Beloftenploeg nam de trofee voor Jeugdteam 2016 in ontvangst. Deze dames behaalden de titel van Belgisch Kampioen.

Tijdens de laureatenviering waren er 23 sporttakken vertegenwoordigd, de sporters kwamen uit 32 verschillende clubs en de leeftijden verschilden enorm: de jongste laureaat is 5 jaar, de oudste 70.