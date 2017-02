Dienstencentrum Groen Zuid opent deuren op 19 februari

Hoboken - Nog geen plannen voor komende zondag? Spring dan eens binnen in dienstencentrum Groen Zuid. In de namiddag zetten ze hun deuren open zodat iedereen kan kennis maken met hun aanbod.

De opendeurdag gaat van start om 12.30 uur. Dan kunnen de bezoekers genieten van een driegangenmenu aan een democratische prijs. Opgelet! Wilt u mee lunchen? Reserveer dan ten laatste op donderdag 16 februari aan het onthaal van het dienstencentrum of telefonisch op het nummer 03 431 60 90.

Om 14 uur gaat de swingende dansnamiddag met dj Danny Van Tichelen van start. Wie een rondleiding wil krijgen in de serviceflats, kan vertrekken om 14, 15 en 16 uur.

Voor de sportievelingen is er om 14.30 uur de start van het inhuldigingstornooi petanque. Aansluitend wordt de nieuwe petanquebaan ingehuldigd in aanwezigheid van Kathelijne Toen, districtsvoorzitter Hoboken.

Wilt u meedoen aan het tornooi? Schrijf u uiterlijk op woensdag 15 februari in aan het onthaal of via 03 431 60 90.

Doorlopend is de cafetaria open en aan de infostand van Zorgbedrijf Antwerpen krijgt u informatie over poetshulp, huishoudhulp en andere handige thuisdiensten, over de serviceflats en woonzorgcentra.

Praktisch:

Opendeurdag dienstencentrum Groen Zuid, zondag 19 februari van 12.30 tot 17 uur, Fodderiestraat 117, 2660 Hoboken.