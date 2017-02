Louisaland: Feest voor alle kinderen

Hoboken - Louisaland is een festival voor het hele gezin. Voor kinderen van 3 tot 9 jaar is er een programma vol verwondering, ontmoeting, beleving en ontdekking. Deze editie in de theaterzaal: ?Warmoes met Zand.

Maar Louisaland is veel meer dan theater. Heel het Gravenhof staat in het teken van plezier maken. In de knutselarij op de 1ste en 2de verdieping van het kinderkasteel maak je weer de prachtigste creaties.

In de tuinkamer geeft het duo ‘Bert & Biggles’ het beste van zichzelf. Samen met vrouw en huisraad bereiden beide heren een voortreffelijk aanbod voor: van taarten bakken over het bewerken van hout met spijker, schilderen op eigen gezicht of Texaanse lekkernijen voor het hele gezin. Je beleeft keer op keer iets anders en steeds weer in een unieke setting die ze zelf vorm gaven.

In de studio zitten de madammen van 'Leeslekker' en kan je komen luisteren naar hele mooie verhalen. En ook deze keer kan je deelnemen aan een kleurwedstrijd. Pimp een kleurplaat en wie weet ben jij één van de drie winnaars die een gezinsticket voor Louisaland op zondag 26 maart krijgen.

Praktisch:

Louisaland, zondag 26 februari vanaf 14 uur, Gravenhof, Louisalei 7. Meer info en tickets.