Hobokense Polder kan helpende hand gebruiken

Hoboken - Op zaterdag 18 februari is het weer zo ver: dan organiseert Natuurpunt Hobokense Polder weer een middag natuurbeheer. Alle helpende handen zijn welkom!

'Binnenkort vliegen we er weer in tijdens het maandelijkse weekendbeheer in de Hobokense Polder', vertelt voorzitter Danny Jonckheere. 'Er wordt gewerkt van 9 tot 13 uur. We kunnen ieders hulp gebruiken om het natuurbeheer uit te voeren: jong en oud, man en vrouw, …'

Aan werk is er in elk geval geen gebrek. 'De volgende maanden staat er heel wat op de agenda', legt Danny uit. 'We moeten niet alleen maaien en dat maaisel ook afvoeren. Daarnaast moeten we zorgen voor het onderhoud van de wandelpaden, exoten verwijderen en sluikstort opruimen.'

Praktisch

Natuurbeheer Hobokense Polder, zaterdag 18 februari, om 9 uur aan de Schroeilaan 15 aan de container aan firma United Caps (= achteraan het bedrijf). Meebrengen: werkhandschoenen en stevige schoenen of laarzen. Meer info: Danny Jonckheere, tel. 0478 33 24 27 of Wim Mertens, tel. 03 216 93 62.