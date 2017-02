Gezinsbond maakt zich klaar voor tweedehandsbeurs

Hoboken - Bent u op zoek naar tweedehands baby- en kindergerief? Breng dan zeker een bezoekje aan de tweedehandsbeurs van de Gezinsbond Hoboken. Afspraak op zondag 19 februari in de Salesianenlaan.

'Het aanbod van de verschillende standhouders is heel erg ruim', legt Sabrina van de Gezinsbond Hoboken uit. 'Babybox, buggy of autostoelen? U vindt het allemaal op onze tweedehandsbeurs. Verder is er ook kleding voor kinderen tot 14 jaar, speelgoed, kinder- en jeugdboeken en fietsen.'

Iedereen is welkom om langs te komen. 'We organiseren twee gezellige, kindvriendelijke beurzen per jaar', vertelt Sabrina. 'Daarbij zorgen we voor een grote zaal zodat de mama's gerust met hun kindje in de buggy kunnen langskomen.'

Praktisch

Tweedehandsbeurs Gezinsbond Hoboken, zondag 19 februari van 13.30 tot 16.30 uur, Salesianenlaan 3. www.gezinsbond.be