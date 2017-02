Nieuwe koers voor restaurant Patrasche

Hoboken - Vaste klanten hebben het zeker al gemerkt: restaurant Patrasche op de Kioskplaats is van koers veranderd. Voortaan zijn ze enkel open tijdens het weekend. Maar dat wil niet zeggen dat Kim en Lieve de rest van de week stil zitten. Want dan hebben ze de handen vol aan hun andere culinaire projecten.

'In 2011 zijn we met Catering Concepts begonnen', legt chef Kim Schaerlaken uit. 'Dat nevenproject is ondertussen serieus uitgegroeid, maar nooit echt naar de particuliere markt. Op vraag van diezelfde particuliere klanten zijn we dan ook begonnen met M'nu. M'nu bestaat uit twee delen: het traiteurgedeelte waarmee we vooral online verkopen, maar daarnaast hebben we ook onze foodtruck.'

En ook die foodtruck doet het heel goed. 'We zitten ondertussen in de regio van Gent tot Genk', gaat Kim enthousiast verder. 'Maar we beperken ons niet tot de klassiekers. Onze specialiteit is streetfood with an attitude. Dat zijn zowel hamburgers als hotdogs die we serieus onder handen nemen. We pimpen ze niet alleen met sausjes maar op alle vlakken. Eén van onze toppers is de Dirty Rabbit: daarin verwerken we konijn met gekarameliseerde worteltjes. Want eten moet niet alleen lekker maar ook leuk zijn! En betaalbaar: we willen iedereen culinair laten genieten zonder daarmee een aanslag te plegen op het gezinsbudget.'

Moeten de klanten dan stilaan afscheid beginnen te nemen van Patrasche? 'Zeker en vast niet!' zegt Lieve. 'We hebben enkel onze openingsuren aangepast zodat er geen verwarring meer mogelijk is. We doen nog steeds zeven services maar enkel op vrijdagavond, zaterdagavond en zondag heel de dag in plaats van verspreid over de hele week.'

En ook voor Patrasche hebben de eigenaars nog heel wat ideeën. 'Op culinair gebied blijven we hetzelfde aanbieden', vertelt Lieve. 'Maar we willen van Patrasche een groen restaurant maken. Het is dan ook de bedoeling dat we tegen juni heel wat aanpassingen hebben doorgevoerd. Van led-verlichting en led-vriendelijke domotica over het vervangen van onze keukentoestellen tot en met ons afvalmanagement. De klanten merken het verschil niet maar onze ecologische voetafdruk zal een stuk kleiner worden.'