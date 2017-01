The making of... Week van de Amateurkunsten

Hoboken - De Week van de Amateurkunsten is een kunstweek van 28 april tot 7 mei voor en door iedereen die gepassioneerd is door kunst in de vrije tijd. Dit jaar geven kunstenaars het beste van zichzelf rond het thema The Making of. Schrijf in voor 15 februari en zet uw project alvast online.

Bij het thema The Making of denkt u aan aandacht voor het creatieproces, een blik achter de schermen, een kruisbestuiving of ga gewoon back to the roots en vertel wat de historiek is achter uw vereniging. Een artistieke activiteit organiseren in het kader van The Making of is natuurlijk meer dan fantastisch.

Tien dagen lang kan u uw talent tonen tijdens de Week van de Amateurkunsten van 28 april tot en met 7 mei. Zowel kunstenaars, muzikanten, dansers, acteurs en regisseurs, verenigingen, organisatoren kunnen deelnemen.

U kan zich nu al inschrijven en dit tot 15 februari 2017. Zet uw activiteit op wakantwerpen.planidoo.be. Uw activiteit wordt zo verspreid via verschillende kanalen én komt in het exclusief programmaboekje dat verspreid wordt in heel Antwerpen en als magazine in de Gazet van Antwerpen. Vragen kan u stellen aan ine@fameus.be.