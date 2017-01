Gezocht: naam voor nieuwe snack

Hoboken - Sinds kort kan u bij slagerij Thyssen een nieuw lokaal product kopen: een lekkere snackworst. De lekkernij is er wel al maar zit voorlopig nog zonder naam. Daarvoor doet eigenaar Chris Vervaet een oproep aan iedereen.

'Onze nieuwe snack is een salami met daarin verschillende vleessoorten', legt Chris uit. 'Ze is uiteraard heel lekker maar we hebben nog geen naam. Daarom vragen we onze klanten om een handje te helpen. Iedereen kan een naam voorstellen en maakt zo kans op een mooie prijs.'

Enige voorwaarde is dat de naam gerelateerd is aan Nello & Patrasche. 'Dit verhaal leeft echt in ons district', vertelt Chris. 'En we vinden het dan ook leuk om onze producten een naam te geven die evengoed lokaal is. Deze salami is trouwens niet ons enigste Nelle & Patrasch-product: we hebben ook de Patraschefilet in ons assortiment en vanaf volgende week verkopen we de bierkaas terug. Met verbeterd recept!'

Wil u ook kans maken op het vleespakket van 10 kg? Stel dan een naam voor op de Facebookpagina van slagerij Thyssen of vul ter plaatse een briefje in. Op zaterdag 4 februari kiezen Chris en zijn echtgenote Katrien de winnaar.