IN BEELD. District laat inwoners bewegen

Wie graag sport in de buitenlucht, krijgt daarvoor nieuwe mogelijkheden in Hoboken. Aan de inkom van het domein van Fort 8 werden twee nieuwe fitnesstoestellen ingehuldigd. Dat gebeurde met een demonstratie calisthenics. 'Het district wil haar bewoners graag aan het bewegen krijgen en houden', legt districtsvoorzitter Kathelijne Toen uit. 'En dit jaar denken we niet alleen met deze nieuwe fitnesstoestellen aan de sporters. We hebben ook nog nieuwe petanquebanen en quarterpipes voor de skaters op de planning staan voor 2017.'