Natuurpunt Hobokense Polder organiseert algemene vergadering met gezellig samenzijn

Hoboken - Op zaterdag 4 februari is het weer zo ver: dan organiseert Natuurpunt Hobokense Polder haar jaarlijkse algemene vergadering. En omdat ze graag het nuttige aan het aangename koppelen, is er ook een gezellig samenzijn voorzien.

'Om 18 uur verwelkomen we onze gasten met een aperitief', legt Danny Jonckheere, voorzitter van Natuurpunt Hobokense Polder uit. 'Daarna hebben we een feestelijk menu voorzien om de innerlijke mens te versterken. We maken die avond ook tijd om het jaaroverzicht 2016 van onze afdelingswerking voor te stellen in de vorm van een becommentarieerde diashow. En we geven je al zeker een vooruitblik op onze plannen voor 2017. Na het jaaroverzicht en de planning voor 2017 zal er een foto-impressie getoond worden over de natuur in onze afdeling.'

De mensen van Natuurpunt Hobokense Polder zijn ook op zoek naar kandidaten om hun bestuur te versterken. Danny: 'Ben je kandidaat bestuurslid, geef dan je naam door aan mij of aan onze penningmeester Luk.'

Praktisch:

Gezellig samenzijn en algemene vergadering, zaterdag 4 februari vanaf 18 uur, CultuurCafé Moretus, Berkenrodelei 36, Hoboken. Prijs: 16 euro per persoon, inschrijven voor 30 januari. Meer info: http://www.hobokensepolder.be/activiteiten/agenda.html