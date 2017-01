Loop mee tijdens de Appelbollenrun en Run For Fun

Hoboken - Hebt u de smaak van het lopen te pakken? In januari kan u gratis deelnemen aan de Appelbollenrun rond Fort 8. Daarna is er de cursus ‘Run For Fun’ om samen zonder problemen 5 km te lopen.

De Appelbollenrun vindt plaats op zaterdag 21 januari. Eerst warmen de deelnemers op aan de ingang van Fort 8. Dan kiest u tussen een proefles Run For Fun of loopt u zelfstandig het parcours rond de gracht.

De eerste honderd inschrijvers krijgen na afloop een appelbol in het clubhuis. Inschrijven doet u bij de sportantenne met vermelding van uw naam en geboortedatum.



Hebt u het loopvirus te pakken? Doe dan mee met Run For Fun. Daar bouwt u op tot vijf kilometer in tien weken. U loopt op dinsdag en donderdag in groep langs de piste in park Sorghvliedt of rond Fort 8. De eerste les is op dinsdag 31 januari.

Paktisch:

Appelbollenrun, zaterdag 21 januari om 11 uur, ingang Fort 8, Hoofdfrontweg, gratis. Inschrijven via sportantenne Stefan Hameau, sportantenne.hoboken@stad.antwerpen.be of via tel. 0474 69 33 54



Infomoment Run For Fun, maandag 30 januari om 19 uur, Clubhuis HAKI, Hoofdfrontweg

ar.impuls@telenet.be (vooraf inschrijven), 30 euro (10 weken met verzekering).