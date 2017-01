Hobokense kinderraad gaat verder in 2017

Hoboken - In november 2016 ging de kinderraad van Hoboken terug van start. Polderstad, Sint Agnes, Don Bosco, De Pluim en De Schakel stuurden hun verkozenen uit het vijfde en zesde leerjaar die een heel schooljaar de stem van de Hobokense kinderen vertegenwoordigden.

Via een interactief spel leerden de kinderen de kneepjes van de politiek en kregen ze inzicht in het democratische proces. En ook in 2017 zet de kinderraad haar werking verder.

De volgende vergadering staat op de agenda op 25 januari. Het thema van de vergadering is ‘licht en veiligheid’, naar aanleiding van het lichtplan voor Hoboken.

Op 22 maart komt de kinderraad opnieuw samen in het Gravenhof. Die middag staat ‘de speelaanleiding Gravenhof krijgt vorm + buitenspelen’ op de agenda. In april gaat het over ‘bedanking en de prijsuitreiking wisselbekerproject’.