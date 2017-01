Natuurpunt organiseert gezellige Polderborrel met winterwandeling

Hoboken - Traditioneel wandelen de leden van Natuurpunt Hobokense Polder het nieuwe jaar in in hun eigen natuurgebied, de Hobokense Polder. Het is ook nu weer een mooie gelegenheid om elkaar de beste wensen voor een mooi en natuurvriendelijk 2017 over te brengen.

‘We komen om 14 uur samen op de parking van United Caps’, legt begeleider Danny Jonckheere uit. ‘Dan wandelen we een tweetal uurtjes in de winterse Polder. We eindigen onze wandeling weer op de parking, waar we onze gasten laten genieten van een nieuwjaarsborrel en heerlijke hapjes, bereid door Hedwig, Frieda, Godelief en Ria.’

Danny: ‘Wil en kan je komen? Bij voorkeur graag een seintje op onderstaand gsm-nummer of mailadres ten laatste 7 januari. Zo kunnen we de hoeveelheid verwennerijtjes bepalen. Iedereen is heel welkom!’

Praktisch:

Winterwandeling en nieuwjaarsborrel, zondag 8 januari van 14 tot 17 uur, afspraakplaats: United Caps, Schroeilaan 15, 2660 Hoboken. Inschrijven voor 7 januari bij Ria Thys, tel. 0476 33 79 36, ria.thys@telenet.be. Graag naam en plaats van de activiteit vermelden als onderwerp van uw mail.