Neem een kijkje bij de vrijwilligersbeurs

Hoboken - Zou u graag vrijwilligerswerk doen in Hoboken? Kom dan naar de vrijwilligersbeurs in het Gravenhof en ontdek wat u kan doen om verenigingen te helpen.

Op deze beurs komt u te weten welke verenigingen er bestaan in Hoboken en wie er op zoek is naar vrijwilligers. Met deze beurs brengt het Servicepunt Vrijwilligers mensen en verenigingen met elkaar in contact.

Geert Hauquier van het servicepunt: 'Vrijwilligers engageren zich voor de buurt en maken zo het leven aangenamer. Er is heel wat te doen voor wie een steentje wil bijdragen. Bij Natuurpunt Hobokense Polder kan u bijvoorbeeld het natuurgebied onderhouden, vogels spotten en padden en kikkers overzetten. De Gidsenwerking Fort 8 zoekt gidsen en het Gravenhof kan nog hulp gebruiken voor evenementen.'

Praktisch:

Vrijwilligersbeurs, donderdag 12 januari van 15 tot 18 uur, Gravenhof, Louisalei 7, tel. 03 338 70 10, vrijwilligers@stad.antwerpen.be, gratis