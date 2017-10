Kom je uitleven op nieuwe editie van Roefeldag

Brasschaat - Alle kinderen tussen 8 en 12 jaar worden op 31 oktober uitgenodigd om deel te nemen aan de Roefeldag.

Droom je ervan om zelf eens een hamburger te maken? Of wil je wel eens gaan helpen bij een fotograaf? Dat en nog veel meer is mogelijk op dinsdag 31 oktober van 13.30u tot 17u. Na afloop volgt een slothappening voor de ouders op het kerkplein aan de Rustoordlei. Abu van The Kids Voice is van de partij. Inschrijven voor deze Roefeldag is noodzakelijk via de website www.webshopbrasschaat.recreatex.be