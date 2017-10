Marleen Domen wint fotowedstrijd van Buitengewoon Brasschaat

Brasschaat - Marleen Domen uit Mariaburg mocht in de Kaaslounge aan de Bredabaan de prijs die zo won in de wedstrijd van Buitengewoon Brasschaat in ontvangst nemen.

Met deze wedstrijd wilden de mensen van Buitengewoon Brasschaat een originele foto bekronen. Bedoeling was dat het logo van Buitengewoon Brasschaat in de foto verwerkt was. "Maar de jury vond de foto van Marleen Domen echt de origineelste ook al is er logo er niet op te vinden. Marleen maakte deze foto aan de kust. Ze kreeg hem als cadeau ingekaderd", zegt Berre Van Deuren van Buitengewoon Brasschaat. Marleen Domen krijgt ook de grote foto van fotograaf Rudy Somers.