Jonathan Holslag over Europa in een snel veranderende wereld

Brasschaat - De Brasschaatse afdeling van het Davidsfonds organiseert op dinsdag 7 november een lezing door Jonathan Holslag over het Europa in een snel veranderende wereld.

Holslag heeft het over Trump, de verkiezingen in Frankrijk, Nederland en Duitsland en over de Brexit. Plaats van het gebeuren is zaal Ons Middelheem aan de Bredabaan 425. De politicoloog begint om 20u. Tickets in voorverkoop kosten 12 euro. Houders van een Davidsfonds-cultuurkaart betalen 8 euro. Voor -25-jarigen is het 4 euro.

