Kom kerststallen knutselen tijdens de herfstvakantie

Brasschaat - Het Kerstmarktcomité nodigt in samenwerking met Jeugdhuis HobNob en speelplein De Driehoekjes de jeugd uit om deel te nemen aan een workshop kerststallen knutselen.

De workshop vindt plaats op dinsdag 31 oktober van 9u tot 12u in Jeugdhuis HobNob. Deelname is gratis. Tijdens de Kerstmarkt in de wijk Driehoek vindt ook dit jaar weer een grote kerststallententoonstelling plaats. De kerstmarkt valt dit jaar tijdens het weekend van 16 en 17 december. Het opzet is deze keer iets anders. Zo zal er 's avonds animatie zijn in een grote spiegeltent.