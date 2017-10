Provincie moet zorgen voor doortrekking fietspad antitankkanaal

Brasschaat - In de discussie over wie al dan niet bevoegd is voor het doortrekken van het fietspad langsheen het antitankkanaal antwoordde minister van omgeving, natuur en landbouw Joke Schauvliege dat de provincie hier het voortouw moet nemen.

Het is een discussie die al jaren aansleept. Het antitankkanaal loopt van Oelegem naar Berendrecht en ios 33 kilometer lang. Je kan er langs fietsen van Oelegem tot Brasschaat. De laaatste zes kilometer is dat onmogelijk. Actiegroep GroenRand ijvert al jaren voor de dootrekking. Op een vraag van Ingrid Pira antwoordde Schauvliege dat de eerdere studie en begeleiding onder impuls van de provincie Antwerpen gebeurden. Volgens haar is het dus logisch dat de provincie de coördinerende rol op zich neemt.