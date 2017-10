Brasschaat - De winkeliers van de Bredabaan in het centrum en van de Patio Donk houden op zondag 8 oktober opnieuw een koopzondag.

Aan de Bredabaan in het centrum zijn de winkels geopend van 13u tot 17u. In Patio Donk kan men terecht van 10u tot 14u. De Bredabaan in het centrum wordt dan autovrij gemaakt. De bezoekers kunnen proeven van allerlei lokale producten. Voor de kinderen is er heel wat animatie.