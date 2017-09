Club Noir houdt afsluitavond in de Hemelhoeve

Brasschaat - De groep jongeren die in de Hemelhoeve de pop-up Club Noir open hielden, stoppen er op vrijdag 29 september mee. De kans bestaat dat het contract toch nog wordt verlengd.

De jongeren die Club Noir open hielden, sluiten in de nacht van vrijdag op zaterdag de deuren. In pricipe is het de laatste avond, mar aangezien er nog geen definitieve overnemer is voor de Hemelhoeve, bestaat de kans dat het contract wordt verlengd en dat Club Noir nog een tijdje kan doorgaan. "Die jongens hebben dat goed gedaan, er waren geen noemenswaardige problemen. Dus een verlening is mogelijk", aldus jeugdschepen Niels de Kort (CD&V).