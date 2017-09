Brasschaat - Tom Meeuws, Yasmine Kherbache en Dirk Wiesé komen op dinsdag 26 september spreken over de mobiliteit in Brasschaat.

De avond wordt georganiseerd door sp.a-ondervoorzitter Kasper Van Poucke en start om 20u. De toegang is gratis. Plaats van het gebeuren is de Biboase achteraan in de holofdbibliotheek. De sprekers zoeken naar mogelijke alternatieven en oplossingen voor een vlotte, duurzame en veilige mobiliteit.