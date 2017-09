Start to Run Foto: Foto RR

Brasschaat - Nu de zomervakantie achter de rug is, begint Atletiekclub Break opnieuw met een sessie Start to Run. In tien weken tijd leren de deelnemers vijf kilometer lopen.

De eerste bijeenkomst vindt plaatrs op dinsdag 19 september aan het Louis De Winterstadion in het gemeentepark. Er wordt gelopen op dinsdag en donderdagavond om 19u en op zondagochtend om 10u. Wie al enigszins gevorderd is, kan inschrijven voor de Start to Run van vijf naar tien kilometer. Een sessie duurt tien weken.