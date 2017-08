Brasschaat - De vrijdagavondfietsers van KWB-Brasschaat sloten hun fietsseizoen af met een tocht naar Beveren en terug, goed voor 72 kilometer.

Zij fietsen in de zomermaanden elke vrijdagavond een rit in en rond Brasschaat. De deelnemers kiezen telksen een ander parcours. Het gemiddeld aantal deelnemers is 22. Afspraak voor ene nieuw seizoen van vrijdagavondfietsen wordt gemaakt op 1 juni 2018.