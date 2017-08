Brasschaat - De negende editie van de Boulevard Classic kende een rustige start omwille van de regen. De oldtimers blijven nog wel tot morgen te bezichtigen in het gemeentepark.

Al wie over een wagen beschikt die ouder is dan 25 jaar, kan daarmee in het gemeentepark terecht. Er zijn ook heel wat standhouders die hebbedingetjes verkopen. De toegangsprijs bedraagt 5 euro.