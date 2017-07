Brasschaat - De winkel So Bling Bling verhuist op 4 augustus naar ene nieuw en groter pand op de Bredabaan.

De grotye opening vindt plaats op vrijdag 4 augustus. De zaak verhuist naar een pand dat iets dfichter bij het Armand Reusensplein ligt. Ook in het Shoppingcenter Promenade in Kapellen is er een So Bling Bling gevestigd.