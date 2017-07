Literaire cafés met Margot Vanderstraeten en Jean Paul Van Bendegem

Brasschaat - In de Ruiterhal vinden de volgende maanden twee literaire cafés plaats. De gasten zijn schrijfster Margot Vanderstraeten en filosoof Jean Paul Van Bendegem.

Op donderdag 21 september komt Vanderstraeten praten over haar boek Mazzel tov. Een maand later, op donderdag 26 oktober, is het de beurt aan Jean Paul Van Bendegem. Hij heeft het over zijn boek "Verdwaalde stad - filiosoferen langs straten". Tickets zijn online te bestellen aan 5 euro of in de hoofdbibliotheek. Aan de kassa betaal je één euro meer. De aanvang is telkens om 20.30u.