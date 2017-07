Brasschaat - Op de terreinen van Petanqueclub Hemelhof in het gemeentepark vindt op donderdag 7 september een groot tornooi plaats voor vijftigplussers.

Alle vijftigplussers uit de gemeenten Brasschaat, Schoten, Brecht, Essen, Kalmthout, Kapellen, Stabroek en Wuustwezel kunnen deelnemen, in ploeg of individueel. Inschrijven is mogelijk tot 31 augustus bij de sportdienst van de respectievelijke gemeenten. Het tornooi start om 10u en loopt tot 16u.