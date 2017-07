Werkzaamheden NAC gaan maandag opnieuw van start

Brasschaat - De werkzaamheden aan de bouw van het Nieuw Administratief Centrum aan de Verhoevenlei liggen nog stil tot maandag. Dan schiet men opnieuw in gang.

Op dit ogenblik is het eerste deel van de vloerplaat tussen de eerste en de tweede verdieping bekist en bewapend. Na hget bouwverlof wordt overgegaan tot de betonstort. Tijdens het verlof liggen de werken stil, maar het is best mogelijk dat er hier en daar kleine voorbereidende werken worden uitgevoerd. In dit Nieuw Administratief Centrum komen de diensten van de gemeente en het OCMW onder één dak te zitten. In februari 2018 met het gebouw klaar zijn.