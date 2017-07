The Day Before Foto: Jan Brys

Brasschaat - Op de grote weide naast het kasteel is de vijfde editie van The Day Before Tomorrow van start gegaan. De jongeren begonnen meteen toe te stromen.

Tot middernacht worden de podia bevolkt door bekende en minder bekende dj's. Om middernacht sluit het dancefestival de deuren. Gezien de meevallende weersomstandigheden kan het aantal toeschouwers de 10.000 overschrijden.