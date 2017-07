Brasschaat Klassiek zorgt voor twee topavonden in het park

Brasschaat - De twee avonden Brasschaat Klassiek lokten samen meer dan 2500 toeschouwers naar het gemeentepark. Ook al werd het wereldrecord walsen niet verbroken, de commentaren waren na afloop unaniem lovend.

Vrijdagavond daagden er ongeveer 500 toeschouwers op voor “Norma & Butterfly Revisited”. Vic De Wachter die in laatste instantie Stefaan Degand moest vervangen, kweet zich meer dan behoorlijk van zijn taak.

Zaterdagavond was het Robert Groslot die met zijn orkest het publiek in vervoering bracht. Hij bracht een schitterende playlist met sopraan Liesbet Devos en tenor Stefan Cifolelli in een glansrol. Ook het koor Fine Fleur kon op veel bijval rekenen. Onder de aanwezigen bevondenzich minister Jan Jambon, Antwerps burgemeester Bart De Wever en Kamervoorzitter Siegfried Bracke.