Haal de creativiteit in je kind naar boven

Brasschaat - In het Peedsbos naast de Melkerij vindt zondag 25 juni de eerste editie van “Apple for the Young Spirits SUNday” plaats. Het wordt een grote familiedag voor ouders en kinderen.

Het opzet van deze dag is ouders en kinderen samen te laten genieten van allerlei activiteiten en workshops. “Er is geen prestatiedruk of competitie. De kinderen kunnen zich helemaal uitleven. De kinderen kunnen expressief dansen, dieren knuffelen, aan yoga doen, djembe spelen, pizza’s maken en zo meer. Er is een trampoline, een klimmuur, bosspelen, verhalenvertellers en zo meer. Het domein is netjes afgebakend aan de Platanendreef net voor de Melkerij”, legt Ellen Verellen van de organisatie uit.

Tijdens deze familiedag staat de relatie ouder-kind centraal. “We hebben bewust gekozen voor het einde van het schooljaar. De vakantie staat voor de deur. Kinderen moeten samen met hun ouders deelnemen aan de workshops. De creativiteit van het kind wordt bovengehaald”, vervolgt Ellen Verellen.

De familiedag start om 11u en loopt tot 17u. Er zijn foodtrucks tot 18u. Kinderen van 5 tot 12 jaar betalen 35 euro inkom. Voor de jongere en oudere kinderen en voor de volwassenen is het gratis. De plaatsen zijn beperkt.

www.appleforthebrain.be