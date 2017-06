Jeugdhuis Hob Nob vernieuwde dak en ventilatie

Brasschaat - Jeugdhuis Hob Nob heeft de eerste fase van de renovatiewerkzaamheden achter de rug. Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad, maar er komt nu toch schot in de zaak.

Het gemeentebestuur heeft de jongeren lang aan het lijntje gehouden. Er waren telkens andere prioriteiten. Maar intussen is het dak vernieuwd geraakt en is de ventilatie helemaal in orde gebracht.

“We hebben inderdaad lang moeten wachten”, zeggen Axel De Rop en Sam Liégeois van het bestuur van Hob Nob. “De plannen waren er al bij het aantreden van deze coalitie in 2012. Deze nieuwe ventilatie maakt een wereld van verschil. Vroeger gingen de fuifgangers vaak buiten een luchtje scheppen en dat leidde dan soms tot problemen. Dat is nu van de baan”, vervolgt Axel.