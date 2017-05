Kabas blaast 25 kaarsjes uit met kleurrijk tuinfeest

Brasschaat - Open Huis Kabas, een onderafdeling van het Brasschaatse OCMW vierde zopas zijn 25-jarig bestaan. Kabas ontstond in 1992 en groeide uit tot een begrip in Brasschaat.

Bij de oprichting stelde Kabas zich tot doel de armoede in Brasschaat te bestrijden. “Eigenlijk was het mijn droom onze werking overbodig te maken”, zegt oprichtster Nika Dangez. “Onze werking is drieërlei. In eerste instantie willen wij aan de basisnoden van de kansarmen voldoen. Dat houdt in: eten, drinken en onderdak. Maar wij houden ons ook bezig met tewerkstelling. Naast de vormende activiteiten bieden wij ook ontspanning aan. Er zijn allerlei feestjes”, gaat Nika verder.