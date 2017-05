Pivolte voert acht keer Bolero van Ravel op

Brasschaat - Dansschool Pivolte start donderdag voor de 23ste keer een reeks van acht shows waaraan alle 950 leerlingen deelnemen. De grote finale is deze keer de Bolero van Ravel.

Voor directeur Werner Leysen is de Bolero een brok nostalgie. Als 20-jarige danste hij dit meesterwerk onder de leiding van Maurice Béjart.

“We zoeken altijd naar afwisseling voor de shows. Vorig jaar werkten we rond het thema filmmuziek, het jaar daarvoor brachten we een originele versie van de Vier Seizoenen van Vivaldi. Deze keer is het de beurt aan de Bolero. We brengen deze dans aan het einde, als apotheose van de show. Ravel componeerde dit muziekstuk voor zijn maîtresse. Gewoonlijk staat er één danseres op een verhoog, wij doen het met vier. Het stuk zwelt aan, er komen steeds meer dansers op het podium tot er uiteindelijk 110 staan te dansen”, zegt Leysen.