Bouw sociale huurwoningen Bosaard loopt alweer vertraging op

Brasschaat - De bouw van de sociale huurwoningen aan de Bosaard in de wijk Driehoek heeft serieuze vertraging opgelopen. De politie patrouilleert intussen om de leegstaande gebouwen voor vandalisme te behoeden.

De 52 huurwoningen worden gebouwd in opdracht van sociale huisvestingsmaatschappij De Voorkempen Helpt Elkander. Voor de zomer moesten alle woningen opgeleverd zijn. Problemen tussen de aannemer en de onderaannemer leidden tot deze vertraging.

Er is intussen al een lange wachtlijst voor deze 52 woningen. Het gaat over een mix van huizen en appartementen. Alle woningen zijn verdeeld over zes kleinschalige eenheden. De nieuw aangelegde straat kreeg de naam Bosaard en het plein zal Bosaardplein heten.