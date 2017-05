15.000 mensen verwacht op oldtimerevent: "Snor wappert in het rond"

Brasschaat - Een duizendtal oldtimers veroveren dit weekend het grote grasveld voor de Hemelhoeve in het Brasschaatse gemeentepark. Tijdens deze zevende editie van het Antwerp Classic Car Event wordt het startschot gegeven van de 14de Tour Amical.

Wie van oldtimers houdt, moet zaterdag en zondag naar het park komen. De organisatoren van dit event zagen zich verplicht Antwerpen te verlaten omwille van de lage-emissiezone (LEZ). Duizend oldtimers blazen verzamelen en 270 teams maken zich op voor de Tour Amical. Deze vertrekken in verschillende groepen van op het podium voor een tocht via Praag en Boedapest naar Boekarest.

Bezoekers kunnen terecht in het park vanaf 8u. Anderhalf uur later vertrekken de Antwerp Classic Tour en de Antwerp Grand Tourisme Tour. De toegang voor bezoekers is gratis. Over de twee dagen worden 15.000 toerschouwers verwacht.