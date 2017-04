Nieuw Administratief Centrum komt boven de grond

Brasschaat - De bouw van het Nieuw Administratief Centrum aan de Verhoevenlei zit mooi op schema. De werkzaamheden onder de grond zijn zo goed als afgerond.

In het NAC komen de diensten van de gemeente en het OCMW onder één dak te zitten. In september 2016 werd door titelvoerend burgemeester Jan Jambon (N-VA) en waarnemen burgemeester Koen Verberck (N-VA) de eerste spade in de grond gestoken. In februari 2018 moet het gebouw klaar zijn om de diensten te ontvangen. Het huidige gemeentehuis blijft eveneens in gebruik. Het wordt wel grondig gerenoveerd. Het NAC wordt verwarmd op biomassa. Het totale project zal ongeveer 10 miljoen euro kosten. Daarvoor werden enkele gemeentelijke gebouwen zoals d’Oude Pastorie en de Rozenhoeve verkocht. Wie een kijkje wil nemen op de werf van het NAC kan dat tijdens de Openwervendag op 7 mei.