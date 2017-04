Google onderscheidt twee jonge ondernemers van Bright Square

Brasschaat - Jonathan Tolleneer (30) en Kevin Gevers (31) installeerden hun bedrijf Bright Square aan de Bredabaan. Het duo werd intussen voor hun marketingwerk al onderscheiden door Google.

Jonathan en Kevin begonnen twee jaar geleden bij wijze van spreken aan de keukentafel. Intussen bestaat het bedrijf Bright Square al uit vijf man. De jonge ondernemers doen alle on- en offline marketing voor bedrijven. Ze staan in de top-20 van Google en mochten daarom een opleiding ter waarde van 6000 euro volgen bij Robert Craven. “Wij bieden een totaalpakket aan voor wie een bedrijf wil opstarten of restylen. Vaak is er zelfs nog geen naam. Wij bedenken dan een naam, creëren een logo, huisstijl, zetten een hele reclamecampagne op, maken ene website en zo meer. Maar we werken eveneens voor bedrijven die al 20 jaar bestaan en hun imago willen veranderen”, zegt Jonathan Tolleneere.