Meer dan 200 geïnteresseerden voor Start to Golf

Start to Golf Foto: Jan Brys

Brasschaat - Meer dan 200 mensen schreven zich in voor de Start to Golf bij de Brasschaat Open Golf and Country Club. Het succes van topgolfer Thomas Pieters heeft ongetwijfeld een invloed gehad op het aantal inschrijvingen.

Volgens Chantal Rudduck van de Brasschaatse club aan de Miksebaan merken alle clubs in de regio een verhoogde belangstelling sinds die vierde plaats van Pieters op de Masters in de Verenigde Staten. De starters kregen een initiatie in de golfsport. Die bestond uit een praktische sessie waarbij een leraar de basistechnieken van het balletje-slaan bijbracht. Dan volgde een rondleiding langsheen de negen holes.

Onder de geïnteresseerden bevond zich Brasschatenaar Jacques Lesire. “Ik heb meer dan tien jaar geleden met het werk al eens tegen een balletje geklopt. Dat was tijdens een teambuilding. Intussen zijn veel van onze vrienden met golf begonnen. Zij stippelen zelfs hun reizen uit in functie van het golf”, zegt Jacques Lesire.