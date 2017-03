Hemelhoeve krijgt voorlopig pop-up-invulling

Brasschaat - Het Brasschaatse gemeentebestuur onderhandelt met jonge ondernemers om in de Hemelhoeve een pop-up te starten. Om een definitieve huurder te vinden werd een nieuwe marktbevraging opgesteld.

De Hemelhoeve, eigendom van de gemeente staat inmiddels al 10 maanden leeg. Dat betekent dat Theater Hemelhoeve zonder foyer zit. Vanuit de oppositie kwamen er tijdens de laatste gemeenteraadszitting enkele kritische vragen. Myriam Van Honste (Open VLD) betreurt de leegstand en ziet hier alweer een bewijs dat Brasschaat heel wat van zijn uitstraling aan het verliezen is. Van Honste werd hierin bijgetreden door Ilya Van Roey van Brasschaat 2012. Van Roey, in een ver verleden nog Brasschaats cultuurfunctionaris, vreest dat het Cultuurcentrum door deze leegstand klanten verliest. Jeugdschepen Niels de Kort (CD&V) onderhandelt op dit ogenblik met enkele jongeren om een pop-up in de Hemelhoeve op te starten. “Zolang we geen definitieve huurder hebben, willen we jongeren de kans geven iets te ondernemen in de Hemelhoeve. Het pop-up-decreet maakt dit mogelijk”, zegt de jeugdschepen nog.